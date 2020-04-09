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9 квітня • оновлено в 17:22
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Аліна Рашевська

У Дніпрі обгорів чоловік, який намагався самотужки загасити пожежу

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У четвер, 9 квітня, в Дніпрі в одному з багатоповерхових будинків на Набережній Перемоги трапилася пожежа.

В результаті події постраждав чоловік. Містянин власними зусиллями ліквідував займання до приїзду пожежно-рятувальних підрозділів, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Полум'я спалахнуло в однокімнатній квартирі на другому поверсі висотки. Після прибуття на місце події надзвичайники встановили, що вогнем пошкоджено домашні речі та вхідні двері.

Пожежа в Дніпрі

Пожежа в Дніпрі

ДСНС

32-річний потерпілий з опіками нижніх кінцівок від госпіталізації відмовився. Причина загоряння з'ясовується.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що семирічна дівчинка, яка 5 квітня серйозно обгоріла під час пожежі у власному будинку в селі Новопідгородне на Дніпропетровщині, продовжує боротьбу за життя. На даний момент вона перебуває в реанімації обласної дитячої клінічної лікарні.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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