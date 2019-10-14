У Дніпрі невідомий влаштував бійку з маршрутником. Відео

У Дніпрі 13 жовтня агресивно налаштований пасажир маршрутки №101 напав на водія.

Судячи з усього, хулігана вигнали з транспортного засобу через неналежне поводження, і той вирішив помститися. Про це стало відомо в Telegram-каналі "Є****тий Дніпро".

У Дніпрі невідомий влаштував бійку з маршрутником Скріншот

Інцидент стався на проспекті Яворницького. Конфлікт між пасажиром і водієм маршрутного таксі швидко переріс в бійку. З'ясовувати стосунки чоловіки взялися на вулиці. Першим почав бійку пасажир, на що водій відповів йому ударом в обличчя. Ніхто зі свідків не втрутився в те, що відбувається.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром у маршрутки на ходу відірвало колеса. Інцидент стався на маршруті №55. Через екстрене гальмування маршрутку занесло на зустрічну смугу.

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