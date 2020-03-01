У Дніпрі невідомий повідомив про замінування лікарні: людей евакуювали

У неділю, 1 березня, в Дніпрі невідомий повідомив, що у всіх клініках в країні закладений вибуховий механізм, який скоро вибухне.

У поліцію звернувся лікар приватної клініки, яка знаходиться на Глінки. Він розповів, що на пошту Oxford medical пройшло лист від "підривників". Про це повідомив Інформатор.

Повідомлення на пошту клініки прийшло ще ввечері 29 лютого, однак його помітили тільки зараз. У листі сказано: "По всій Україні в усіх лікарнях і клініках закладено вибуховий пристрій. Лікарні будуть підірвані, ваш час закінчується. Я дав шанс Україні, повідомлення про мінування не припиняться. Ніхто не буде знати, де неправдиве повідомлення. Люди будуть розсилати посилки з вибуховими пристроями в лікарні, пологові будинки та дитячі садки".

Невідомий повідомив про замінування лікарні Інформатор

Також мінер зажадав 100 мільйонів євро і вибачення в прямому ефірі. В клініку направили поліцію, рятувальників і вибухотехніків. Людей з будівлі евакуювали. Фахівці обстежують будівлю і прилеглу територію.

Раніше Про писав, що в Дніпрі на житловому масиві Червоний Камінь прогримів вибух. У 8-річну дитину вибухнув вибуховий пристрій осколкової типу.

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