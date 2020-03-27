У Дніпрі невідомий на смерть збив пішохода і зник з місця ДТП. Фото

У п'ятницю, 27 березня, в Дніпрі на вулиці Вітчизняній під колесами автомобіля Mercedes загинув чоловік.

Пішохід переходив дорогу в недозволеному місці. Відразу після події водій іномарки втік з місця аварії, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Попередньо, машина рухалася з боку вулиці Передової. Удар був такої сили, що потерпілий відлетів на кілька метрів.

ДТП в Дніпрі Город Х

Отримані в результаті зіткнення травми виявилися для чоловіка несумісними з життям. Він помер до приїзду медиків.

У всіх обставинах того, що трапилося, буде розбиратися слідчий по ДТП. Рух транспорту на цій ділянці не ускладнений.

ДТП в Дніпрі інформатор

ДТП в Дніпрі інформатор

ДТП в Дніпрі інформатор

ДТП в Дніпрі інформатор

ДТП в Дніпрі інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дарницькому районі Києва в понеділок вночі, 23 березня, трапилася жахлива ДТП за участю інкасаторського авто і легковика. В результаті загинули двоє людей.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!