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27 березня • оновлено в 15:21
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Аліна Рашевська

У Дніпрі невідомий на смерть збив пішохода і зник з місця ДТП. Фото

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У п'ятницю, 27 березня, в Дніпрі на вулиці Вітчизняній під колесами автомобіля Mercedes загинув чоловік.

Пішохід переходив дорогу в недозволеному місці. Відразу після події водій іномарки втік з місця аварії, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Попередньо, машина рухалася з боку вулиці Передової. Удар був такої сили, що потерпілий відлетів на кілька метрів.

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Город Х

Отримані в результаті зіткнення травми виявилися для чоловіка несумісними з життям. Він помер до приїзду медиків.

У всіх обставинах того, що трапилося, буде розбиратися слідчий по ДТП. Рух транспорту на цій ділянці не ускладнений.

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дарницькому районі Києва в понеділок вночі, 23 березня, трапилася жахлива ДТП за участю інкасаторського авто і легковика. В результаті загинули двоє людей.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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