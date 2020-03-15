У Дніпрі невідомий біля кафе вдарив чоловіка ножем

У суботу, 14 березня, біля одного з кафе на проспекті Свободи підрізали чоловіка.

Він залишився живий, але отримав серйозну травму. З місця події його забрала бригада швидкої допомоги, повідомляє Інформатор.

За словами тих, хто був на місці в той вечір, між двома чоловіками виник конфлікт. Обидва були п'яні. В ході сварки один з них дістав предмет, схожий на ніж, і вдарив іншого. Після цього нападник зник.

Медики надали потерпілому першу допомогу на місці, після чого госпіталізували в міську лікарню швидкої допомоги. У нього колото-різане поранення черевної порожнини, але життю нічого не загрожує.

Невідомий вдарив чоловіка ножем Інформатор

Зловмисника вже вдалося знайти і затримати. Поліція з'ясовує всі обставини події.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі перехожий знайшов чоловіка, у якого стирчав в животі ніж. До моменту приїзду медиків він ледве дихав, але був живий.

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