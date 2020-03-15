Головна Новини
15 березня • оновлено в 19:00
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Ігор Кравченко

У Дніпрі невідомий біля кафе вдарив чоловіка ножем

270
Читати матеріал російською

У суботу, 14 березня, біля одного з кафе на проспекті Свободи підрізали чоловіка.

Він залишився живий, але отримав серйозну травму. З місця події його забрала бригада швидкої допомоги, повідомляє Інформатор.

За словами тих, хто був на місці в той вечір, між двома чоловіками виник конфлікт. Обидва були п'яні. В ході сварки один з них дістав предмет, схожий на ніж, і вдарив іншого. Після цього нападник зник.

Медики надали потерпілому першу допомогу на місці, після чого госпіталізували в міську лікарню швидкої допомоги. У нього колото-різане поранення черевної порожнини, але життю нічого не загрожує.

Невідомий вдарив чоловіка ножем

Невідомий вдарив чоловіка ножем

Інформатор

Зловмисника вже вдалося знайти і затримати. Поліція з'ясовує всі обставини події.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі перехожий знайшов чоловіка, у якого стирчав в животі ніж. До моменту приїзду медиків він ледве дихав, але був живий.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги