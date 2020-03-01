У Дніпрі невідомі вистрілили в будинок з протитанкового гранатомета. Фото

У суботу, 29 лютого, в Дніпрі житель Окопного провулка виявив алюмінієвий снаряд, який стирчав в будинку.

Увечері чоловік почув звук, що нагадує постріл або вибух. Чоловік не надав цьому значення, так як часто чує такі звуки в своєму районі. Вранці він виявив дірку в паркані і помітив снаряд, що стирчить в стіні. Про це повідомив Інформатор.

До місця викликали поліцію, рятувальників і вибухотехніків. Алюмінієвий снаряда застряг в стіні наконечником всередину.

Імовірно, могли стріляти з РПГ (ручного протитанкового гранатомета). Деталі події з'ясовуються, зі стіни будинку снаряд вилучають фахівці. В інциденті ніхто не постраждав.

Снаряд застряг в стіні будинку Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі на житловому масиві Червоний Камінь прогримів вибух. У 8-річну дитину вибухнув вибуховий пристрій осколкової типу. Його госпіталізували в Обласну дитячу лікарню. Для порятунку життя дитини працюють три команди медиків. Відразу після вибуху хлопчикові надавав допомогу військовий на ім'я Сергій, який грамотно і оперативно наклав джгут і зупинив кровотечу. Друзі сім'ї потерпілого почали збирати допомогу на лікування хлопчика.

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