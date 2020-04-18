У Дніпрі невідомі облили кислотою близько 20 автомобілів. Фото

Ігор Кравченко Події 15:25, 18.04.2020 Оновлено: 15:34, 18.04.2020

У суботу, 18 квітня, в Дніпрі на вулиці Маршала Малиновського автовласники виявили свої автомобілі облитими кислотою.

Один з автовласників викликав поліцію до будинку №48. Чоловік написав заяву за фактом пошкодження свого автомобіля, повідомляє "Інформатор".

Також він повідомив, що невідомі облили кислотою приблизно 20 автомобілів. До місця події викликали слідчо-оперативну групу.

Невідомі облили кислотою близько 20 автомобілів
Telegram/Х**вий Дніпро

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі чоловік через відмову в проїзді кинув в трамвай камінь і розбив вікно. Він не мав спецпропуску, необхідного для проїзду в громадському транспорті.

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