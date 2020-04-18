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18 квітня • оновлено в 15:39
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Ігор Кравченко

У Дніпрі невідомі облили кислотою близько 20 автомобілів. Фото

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У суботу, 18 квітня, в Дніпрі на вулиці Маршала Малиновського автовласники виявили свої автомобілі облитими кислотою.

Один з автовласників викликав поліцію до будинку №48. Чоловік написав заяву за фактом пошкодження свого автомобіля, повідомляє "Інформатор".

Також він повідомив, що невідомі облили кислотою приблизно 20 автомобілів. До місця події викликали слідчо-оперативну групу.

Невідомі облили кислотою близько 20 автомобілів

Невідомі облили кислотою близько 20 автомобілів

Telegram/Х**вий Дніпро

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі чоловік через відмову в проїзді кинув в трамвай камінь і розбив вікно. Він не мав спецпропуску, необхідного для проїзду в громадському транспорті.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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