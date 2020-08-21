У Дніпрі неповнолітні підлітки на скутері зіткнулися з авто: є постраждалий. Фото

У Дніпрі 20 серпня близько 23:20 сталася дорожньо-транспортна пригода. Двоє неповнолітніх хлопців в'їхали в Daewoo Matiz.

Аварія сталася на перетині вулиць Передова і Моторна, повідомляє "Інформатор" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За попередньою інформацією, автомобіль рухався по вулиці Передовій. Хлопці на скутері виїхали з вулиці Моторної і врізалися в бік машини. В результаті один з них травмувався.

У Дніпрі підлітки на скутері зіткнулися з авто. Фото очевидців

На місце прибули патрульні і кілька екіпажів швидкої допомоги. Медики забрали потерпілого в обласну дитячу лікарню.

У Дніпрі неповнолітні підлітки на скутері зіткнулися з авто. Фото очевидців

Зараз правоохоронці з'ясовують усі обставини ДТП.

У Дніпрі неповнолітні підлітки на скутері зіткнулися з авто. Фото "Інформатор"

У Дніпрі неповнолітні підлітки на скутері зіткнулися з авто. Фото "Інформатор"

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