У Дніпрі неадекватний чоловік увірвався в чужу квартиру і почав приймати душ

У Дніпрі поліція затримала чоловіка, який проник в квартиру знайомого на четвертому поверсі через вікно. Інцидент стався на вулиці Кленовій.

Тривожне повідомлення надійшло на пульт правоохоронців близько пів на другу ночі, повідомили в пресслужбі Управління поліції охорони в Дніпропетровській області.

Двері квартири правоохоронцям відкрив переляканий власник. Він вказав їм на ванну кімнату, звідти лунали нецензурні вирази.

Як з'ясувалося, знайомий власника квартири увірвався в приміщення, залізши на четвертий поверх по водостічній трубі і почав вимагати гроші. Не отримавши їх, молодий чоловік спробував побитися з господарем квартири, але в результаті - пішов у ванну і почав приймати душ.

Чоловік увірвався в чужу квартиру Facebook / "Управління поліції охорони в Дніпропетровській області"

"Чоловік перебував у неадекватному стані. На прохання вийти з ванни, ніяк не відреагував, але почав агресивно поводитися, погрожуючи фізичною розправою. Для припинення його дій були застосовані спеціальні засоби і наручники", - розповів старший сержант поліції Костянтин Артеменко.

23-річного порушника затримали і передали слідчо-оперативній групі Чечелівського відділення поліції. При встановленні його особи з'ясувалося, що він неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини.

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