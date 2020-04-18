У Дніпрі натовп парафіян зібрався біля церкви, порушивши карантин. Фото

У п'ятницю, 17 квітня, в Дніпрі біля Троїцької церкви ввечері вишикувалися десятки людей, щоб потрапити на службу.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Парафіяни церкви не дотримувалися дистанції, а деякі приходили без масок і рукавичок, повідомляє "Інформатор".

Біля церкви було близько 80 осіб. Натовп людей, який порушував карантин, помітив житель Дніпра Олег Чистопольцев, він викликав поліцію. Його присутність не сподобалося парафіянам і священнослужителю. Деякі погрожували йому фізичною розправою.

"Не били, але фізично виштовхали і погрожували побити мене і розбити телефон", – розповів Олег про інцидент біля церкви.

У Дніпрі натовп парафіян зібрався біля церкві Інформатор

Співробітники поліції прибули на місце події та склали відповідний протокол.

"Дочекався слідчо-оперативної групи. Склали протокол і пояснення. При складанні документів приїжджав співробітник Служби безпеки України. Нещодавно дзвонив черговому райвідділу. Він мені повідомив, що є кримінальне провадження", – додав Олег.

Раніше OBOZREVATEL писав, що настоятель храму в Дніпрі збирав пожертвування і купив собі ділянку. Священнослужитель стверджував, що зробив це за власні кошти, які заробив в університеті.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram