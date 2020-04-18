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18 квітня • оновлено в 12:39
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У Дніпрі натовп парафіян зібрався біля церкви, порушивши карантин. Фото

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У п'ятницю, 17 квітня, в Дніпрі біля Троїцької церкви ввечері вишикувалися десятки людей, щоб потрапити на службу.

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Парафіяни церкви не дотримувалися дистанції, а деякі приходили без масок і рукавичок, повідомляє "Інформатор".

Біля церкви було близько 80 осіб. Натовп людей, який порушував карантин, помітив житель Дніпра Олег Чистопольцев, він викликав поліцію. Його присутність не сподобалося парафіянам і священнослужителю. Деякі погрожували йому фізичною розправою.

"Не били, але фізично виштовхали і погрожували побити мене і розбити телефон", – розповів Олег про інцидент біля церкви.

У Дніпрі натовп парафіян зібрався біля церкві

У Дніпрі натовп парафіян зібрався біля церкві

Інформатор

Співробітники поліції прибули на місце події та склали відповідний протокол.

"Дочекався слідчо-оперативної групи. Склали протокол і пояснення. При складанні документів приїжджав співробітник Служби безпеки України. Нещодавно дзвонив черговому райвідділу. Він мені повідомив, що є кримінальне провадження", – додав Олег.

Раніше OBOZREVATEL писав, що настоятель храму в Дніпрі збирав пожертвування і купив собі ділянку. Священнослужитель стверджував, що зробив це за власні кошти, які заробив в університеті.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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Воловик Юрий
Воловик Юрий
Между прочим полиция должна не только составить протокол о нарушении карантина , но и воспрпятствовать дальнейшему развитию нарушения карантина , как и любого нарушения общественного порядка .
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Всю эту дрянь РПЦ МП гнать из Украины с*аной метлой. А их приспешников сажать в каталажку. Всех в одну камеру. Чтобы там сидели все вместе. Весь срок карантина.
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Дніпро Події

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