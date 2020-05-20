У Дніпрі натовп чоловіків напав на поліцейських: подробиці

Аліна Рашевська Події 15:28, 20.05.2020 Оновлено: 16:04, 20.05.2020

У Дніпрі 19 травня співробітники патрульної поліції зазнали нападу під час виконання службових обов'язків.

Водій і пасажир Аudi А4, який значиться в розшуку та який поліцейські зупинили на вулиці Короленка, поводилися агресивно та намагалися всіляко перешкоджати діям правоохоронців. Незабаром їм на допомогу прибуло майже 20 знайомих, а конфлікт швидко переріс у бійку, повідомили в пресслужбі Національної поліції в Дніпропетровській області.

У Дніпрі напали на поліцейських
Національний банк новин

Зловмисники вихопили з рук патрульного мобільний засіб фіксації та завдали йому тілесних ушкоджень. На місце події прибула слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції.

Одного з фігурантів затримали згідно зі ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Чоловікам повідомили про підозру.

За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.2 ст.342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) і ч.2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі патрульні допомогли дівчинці з епілептичним нападом. Інцидент трапився в Центрально-Міському районі на вулиці Довженка.

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