У Дніпрі напали на інспекторів міськради: відео з місця

У Дніпрі під час перевірки напали на співробітників інспекції з благоустрою міської ради.

Так, на проспекті Слобожанському, 89 фасад одного з будинків був розписаний рекламою наркотиків. Про це повідомив начальник інспеції з благоустрою Руслан Мороз на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Напад на інпектор міськради

Коли інспектори увійшли до закладу, щоб залишити припис, вони побачили підпільний салон гральних автоматів.

Спочатку їх зустріла дівчина-адміністратор, потім невідомий чоловік заявив, що є представником цього закладу.

Працівники інспекції поцікавилися про діяльність ігрового салону, на що чоловік почав грубо відповідати, вести себе агресивно і накинувся на інспекторів з нецензурною лексикою.

Після цього він почав виганяти інспекторів, застосовуючи силу.

Співробітники інспекції з благоустрою на місце події викликали поліцію.

УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі водій маршрутки ледь не переїхав інспекторів Департаменту транспорту, а потім облив їх нецензурними словами.

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