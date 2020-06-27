У Дніпрі 'накрили' підпільне виробництво антисептиків на мільйони гривень. Фото

У Дніпрі Служба безпеки України спільно з прокуратурою Дніпропетровської області виявила підпільне виробництво спиртового дистиляту.

Спирт використовували для виробництва неліцензованих антисептиків сумнівної якості. Про це повідомили в пресслужбі Служби безпеки України.

За попередньою версією слідства, незаконний бізнес організували п'ятеро жителів Дніпра. Цех з виготовлення спиртового дистиляту вони облаштували в промисловому районі міста. Зловмисники закуповували контрафактний спирт, а потім розбавляли до допустимого "градуса" при виготовленні антисептику.

У Дніпрі "накрили" підпільне виробництво антисептиків Пресслужба СБУ

Низькоякісний спирт звозили в одне з сіл області для підпільного виготовлення антисептичних засобів без проведення будь-яких лабораторних досліджень.

Нелегальна лінія працювала більше трьох місяців і виробляла 10 тисяч флаконів щомісяця орієнтовною вартістю майже 1,3 мільйона гривень. На "контрафакт" оформляли підроблені свідоцтва про якість. Продукцію зловмисники реалізовували через Інтернет і в одній з аптечних мереж області.

У Дніпрі "накрили" підпільне виробництво антисептиків Пресслужба СБУ

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад три тонни спиртової суміші, п'ять тонн хімічних речовин, обладнання та пакувальну тару. Вартість вилученого спиртного концентрату за мінімальними оцінками становить понад 1,2 мільйона гривень.

У Дніпрі "накрили" підпільне виробництво антисептиків Пресслужба СБУ

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України – незаконне виготовлення підакцизних товарів, і ст. 190 – шахрайство. Вилучена продукція направлена на експертизу, за результатами якої буде вирішуватися питання про оголошення зловмисникам про підозру.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Дніпропетровщині аферисти продали сотні неіснуючих авто. До угруповання входило сім місцевих жителів.