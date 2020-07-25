У Дніпрі на зупинці чоловік побив пенсіонера. Відео

У четвер, 23 липня, в Дніпрі на вулиці Бориса Кротова побили літнього чоловіка.

Інцидент стався близько 12:30 на зупинці громадського транспорту біля ТРЦ "Терра". Про це повідомляє "Дніпро оперативний".

60-річний городянин сидів на лавці на зупинці в очікуванні транспорту. До нього підійшов чоловік років 30, який знаходився в стані алкогольного сп'яніння.

Громадянин попросив у пенсіонера сигарети, а після почав вимагати гроші, щоб купити на них алкоголь. Літній чоловік відмовив нападнику і той почав його бити. Завдавши потерпілому декілька ударів кулаком, зловмисник зник у невідомому напрямку.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі чоловік побив підлітка, очевидці знімали те, що відбувалося на відео.