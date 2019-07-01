Уламок аварійної будівлі на вулиці Грушевського, 5 у Дніпрі травмував 35-річну жінку. Постраждалу госпіталізували з численними синцями та забоями.

Після огляду місця події співробітники ДСНС передадуть інформацію міській владі. Про це повідомив "Информатор".

Фасад травмував жінку Информатор

Конструкція приземлилася на ногу жінки, перетворивши її взуття в "місиво". 35-річна дніпрянка негайно була госпіталізована в лікарню №2.

Правоохоронці огородили місце події до з'ясування обставин.

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