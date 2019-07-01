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У Дніпрі на жінку впав шматок аварійного фасаду

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Уламок аварійної будівлі на вулиці Грушевського, 5 у Дніпрі травмував 35-річну жінку. Постраждалу госпіталізували з численними синцями та забоями.

Після огляду місця події співробітники ДСНС передадуть інформацію міській владі. Про це повідомив "Информатор".

Фасад травмував жінку

Фасад травмував жінку

Информатор

Конструкція приземлилася на ногу жінки, перетворивши її взуття в "місиво". 35-річна дніпрянка негайно була госпіталізована в лікарню №2.

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УкраїнаДніпро
Теги
аваріяпостраждали українціНаціональна поліція України
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