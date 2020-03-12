У Дніпрі на "зебрі" збили дівчину: опубліковано моторошне відео

У четвер, 12 березня, в Дніпрі автомобіль Kia збив 25-річну дівчину на пішохідному переході.

Подія трапилася на Донецькому шосе близько 9:30, повідомляє Інформатор. Постраждалу госпіталізували з черепно-мозковою травмою (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами водія, він рухався по шосе від ТРЦ "Караван" по середній смузі. Через автомобіль, який знаходився праворуч від нього, чоловік не помітив пішохода. На місці події працювали правоохоронці.

У Дніпрі на Донецькому шосе збили дівчину Інформатор

У Дніпрі на Донецькому шосе збили дівчину Інформатор

У Дніпрі на Донецькому шосе збили дівчину Інформатор

У Дніпрі на Донецькому шосе збили дівчину Інформатор

У Дніпрі на Донецькому шосе збили дівчину Інформатор

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі на проспекті Героїв сталася потрійна ДТП. Daewoo Lanos на швидкості зачепив Mitsubishi, після чого його відкинуло в маршрутку.

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