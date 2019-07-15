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У Дніпрі на заводі був знайдений мертвим солдат Нацгвардії

1.1т Читати матеріал російською

12 липня, в п'ятницю, близько 12:00, в Дніпрі на території Південного машинобудівного заводу імені Макарова було виявлено тіло солдата Національної гвардії України.

Загиблий хлопець лежав біля поста в південній частині підприємства. Поруч з ним лежав його автомат, який він отримав перед чергуванням. Про це пише Інформатор.

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Офіційна версія – суїцид, але родичі хлопця стверджують, що приводів для самогубства не було. Солдат ділився з ними планами на майбутнє, і особливих проблем в його житті не було. Але тим не менш, напевно, неспроста, що трапилося не оприлюднюють.

Уже третій день неможливо отримати хоч який-небудь коментар з приводу того, що сталося від командування Національної гвардії України. Всі спроби домогтися чогось закінчуються відмовками.

Відомо тільки, що загиблий 1999 року народження. Ведеться слідство.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі засуджено чоловіка за розкрадання ліфтового обладнання.

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Україна Дніпро
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