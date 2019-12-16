У Дніпрі на заправці спалахнув автомобіль: момент потрапив на відео

У суботу, 14 грудня, на одній з заправок Дніпра спалахнув автомобіль. Момент загоряння ВАЗ-2101 потрапив на відео і з'явився в мережі.

Запис опублікували в Telegram-каналі "Х**вий Дніпро". Як видно на відео, з передньої частини автомобіля почав йти дим прямо біля бензоколонки (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Коли водій відкрив капот, машина різко спалахнула. Займання вдалося загасити протягом 40 секунд за допомогою вогнегасника.

У Дніпрі на заправці спалахнув автомобіль Скріншот з відео

Машина горіла біля бензоколонки Скріншот з відео

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі 14 грудня на перетині Запорізького шосе і проспекту Богдана Хмельницького відбулася масова ДТП.

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