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16 грудня • оновлено в 12:31
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Карина Бондаренко

У Дніпрі на заправці спалахнув автомобіль: момент потрапив на відео

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У суботу, 14 грудня, на одній з заправок Дніпра спалахнув автомобіль. Момент загоряння ВАЗ-2101 потрапив на відео і з'явився в мережі.

Запис опублікували в Telegram-каналі "Х**вий Дніпро". Як видно на відео, з передньої частини автомобіля почав йти дим прямо біля бензоколонки (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

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Коли водій відкрив капот, машина різко спалахнула. Займання вдалося загасити протягом 40 секунд за допомогою вогнегасника.

У Дніпрі на заправці спалахнув автомобіль

У Дніпрі на заправці спалахнув автомобіль

Скріншот з відео

Машина горіла біля бензоколонки

Машина горіла біля бензоколонки

Скріншот з відео

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі 14 грудня на перетині Запорізького шосе і проспекту Богдана Хмельницького відбулася масова ДТП.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
пожежа на заправці
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