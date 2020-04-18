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18 квітня • оновлено в 09:52
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Ігор Кравченко

У Дніпрі на вулиці раптово помер молодий поліцейський

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У п'ятницю, 17 квітня, в Дніпрі раптово помер 26-річний поліцейський Олександр Калінчук.

Поліцейському стало погано прямо на вулиці, після чого він помер. Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції Дніпропетровської області.

В патрульній поліції він служив з самого початку. До свого 27-річчя патрульний не дожив кілька днів. У нього залишилася вагітна дружина, яка також несе службу в патрульній поліції.

Помер 26-річний поліцейський Олександр Калінчук

Помер 26-річний поліцейський Олександр Калінчук

Пресслужба патрульної поліції Дніпропетровської області

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Дніпропетровщині попрощалися із загиблим на Донбасі військовим. Він служив в 93-ій бригаді "Холодний Яр".

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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