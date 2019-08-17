У Дніпрі на Вокзальній площі відбулося масштабне займання: постраждали троє рятувальників

У Дніпрі 17-го серпня горіла нежитлова споруда на вулиці Курчатова.
Про виникнення пожежі стало відомо близько 7:30. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.
У Дніпрі під час пожежі постраждали рятувальники
UNN
Внаслідок обвалу даху травмувались 3 співробітники Служби порятунку "101". Постраждалі були госпіталізовані.
Пожежу гасили більше двох годин, його площа склала 150 кв. метрів.
Для ліквідації пожежі було залучено 15 рятувальників і 4 одиниці техніки.
У Дніпрі горіла нежитлова споруда
ГУ ДСНС
У Дніпрі горіла нежитлова споруда
ГУ ДСНС
У Дніпрі горіла нежитлова споруда
ГУ ДСНС
У Дніпрі горіла нежитлова споруда
ГУ ДСНС
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі загадково померли два хлопці. Трупи молодих людей знайшла матір одного з них. На місці події правоохоронці знайшли 2 сліп-пакети з невідомою темно-червоною речовиною.
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