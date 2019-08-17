У Дніпрі на Вокзальній площі відбулося масштабне займання: постраждали троє рятувальників

У Дніпрі 17-го серпня горіла нежитлова споруда на вулиці Курчатова.

Про виникнення пожежі стало відомо близько 7:30. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

У Дніпрі під час пожежі постраждали рятувальники UNN

Внаслідок обвалу даху травмувались 3 співробітники Служби порятунку "101". Постраждалі були госпіталізовані.

Пожежу гасили більше двох годин, його площа склала 150 кв. метрів.

Для ліквідації пожежі було залучено 15 рятувальників і 4 одиниці техніки.

У Дніпрі горіла нежитлова споруда ГУ ДСНС

У Дніпрі горіла нежитлова споруда ГУ ДСНС

У Дніпрі горіла нежитлова споруда ГУ ДСНС

У Дніпрі горіла нежитлова споруда ГУ ДСНС

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі загадково померли два хлопці. Трупи молодих людей знайшла матір одного з них. На місці події правоохоронці знайшли 2 сліп-пакети з невідомою темно-червоною речовиною.

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