У Дніпрі сталася страшна ДТП на швидкості: водія вирізали з машини. Фото

Ігор Кравченко Події 16:28, 26.04.2020 Оновлено: 16:49, 26.04.2020

У неділю, 26 квітня, в Дніпрі на вулиці Андрейченко відбулося дорожньо-транспортна пригода.

На місце події прибув загін рятувальників. Про це повідомили в пресслужбі Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

По прибуттю було встановлено, що зіткнулися два легкових автомобіля Mitsubishi і ВАЗ 21051. В результаті зіткнення водія ВАЗ затисло всередині автомобіля.

Зіткнулися Mitsubishi і ВАЗ 21051
Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області
Зіткнулися Mitsubishi і ВАЗ 21051
Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

Рятувальники за допомогою спеціального аварійно-рятувального обладнання чоловіка 1989 року народження вивільнили з конструкцій пошкодженої машини та передали медичним працівникам.

Співробітниками поліції проводяться слідчі дії по встановленню обставин ДТП.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на вулиці Володі Дубініна SsangYong влетів в огорожу житлового будинку. Автомобіль перекинувся і загорівся. Водій і пасажир намагалися сховатися.

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