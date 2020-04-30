У Дніпрі на великій швидкості зіткнулися авто і мотоцикл: є постраждалий

У Дніпрі 29 квітня на вулиці Космічній не розминулися мотоцикл та автомобіль Hyundai.

Зіткнення трапилося на високій швидкості, обидва транспортні засоби сильно пошкоджені. В результаті аварії серйозно постраждав водій двоколісного, його госпіталізували в 16-у міську лікарню, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За попередньою інформацією, іномарка рухалася по вулиці Комарова. У момент, коли водійка повертала на вулицю Космічну, в машину врізався мотоцикліст, який їхав у бік житлового масиву Перемога.

ДТП в Дніпрі інформатор

ДТП на Космічній інформатор

ДТП на Космічній інформатор

ДТП на Космічній інформатор

ДТП на Космічній інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі 2-річна дитина потрапила під колеса автомобіля. Інцидент трапився на очах у його матері.