Головна Новини
30 квітня • оновлено в 08:27
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Аліна Рашевська
Всі статті автора

У Дніпрі на великій швидкості зіткнулися авто і мотоцикл: є постраждалий

467
Читати матеріал російською

У Дніпрі 29 квітня на вулиці Космічній не розминулися мотоцикл та автомобіль Hyundai.

Зіткнення трапилося на високій швидкості, обидва транспортні засоби сильно пошкоджені. В результаті аварії серйозно постраждав водій двоколісного, його госпіталізували в 16-у міську лікарню, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За попередньою інформацією, іномарка рухалася по вулиці Комарова. У момент, коли водійка повертала на вулицю Космічну, в машину врізався мотоцикліст, який їхав у бік житлового масиву Перемога.

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

інформатор

ДТП на Космічній

ДТП на Космічній

інформатор

ДТП на Космічній

ДТП на Космічній

інформатор

ДТП на Космічній

ДТП на Космічній

інформатор

ДТП на Космічній

ДТП на Космічній

інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі 2-річна дитина потрапила під колеса автомобіля. Інцидент трапився на очах у його матері.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дніпро Події

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9866.

    Вилікувалися: 1103. Померли: 250.

  • У світі захворіли вже більше 3,2 мільйона осіб, загинули – майже 227 тисяч.

  • Ляшко заявив про унікальний підхід України в боротьбі з пандемією.

  • Лікарі назвали простий спосіб профілактики коронавірусу: вистачить 10 хвилин.

  • Ліки від раку протестують на 120 хворих коронавірусом в Британії. Кажуть, вистачить 1 пігулки на добу.

Новини

Топпублікації

Топблоги