У Дніпрі на території тубдиспансеру знайшли труп чоловіка. Фото 18+

У Дніпрі 17 лютого під стінами протитуберкульозного диспансеру на вулиці Бехтерєва виявили труп чоловіка.

Попередньо, він покінчив життя самогубством. Обставини події з'ясовували правоохоронці, повідомляє Інформатор.

У Дніпрі знайшли труп чоловіка інформатор

Чоловіка знайшли мертвим вже вранці. Як з'ясувалося пізніше, містянин страждав на відкриту форму туберкульозу і був пацієнтом лікарні. За попередньою версією, він викинувся з вікна п'ятого поверху. На вікні залишилися його тапочки.

У подробицях того, що сталося, розбиралися правоохоронні органи.

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У Дніпрі знайшли труп чоловіка інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі під колесами авто загинув відомий ведучий і організатор заходів Олександр Усачов. Чоловіка з донькою на плечах збили на пішохідному переході, "тікаючи" від поліції.

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