У Дніпрі на Старому мосту зіткнулися Reno і Mercedes Sprinter: двоє постраждалих. фото

У суботу, 4 січня, в Дніпрі на Старому мосту сталося ДТП за участю Reno і Mercedes Sprinter.

В результаті аварії зупинився електротранспорт, який рухався по мосту в сторону площі Старомостовой. Про це повідомили в Telegram- каналі ДТП ПРОБКИ Днепр.

ДТП на Старому мосту ДТП ПРОБКИ Днепр

ДТП на Старому мосту ДТП ПРОБКИ Днепр

Як повідомив Інформатор на своїй сторінці в Facebook, в результаті аварії постраждали дві людини. На місці працює швидка і поліція.

За попередньою інформацією, Reno рухався в бік лівого берега, а Mercedes в сторону правого берега. Легковик занесло на трамвайних коліях, і він вилетів на зустрічну смугу руху, врізався у відбійник і зачепила Mercedes. Рух на мосту ускладнено.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі п'яний водій влаштував страшне ДТП на мосту. На з'їзді з Кайдацького мосту Skoda перелетіла через Ford і приземлилася передніми колесами у нього на капоті.

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