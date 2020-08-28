У Дніпрі на Шолохова згоріли кілька кіосків. Фото з місця НП
У Дніпрі 28 серпня близько 2:54 по вулиці Шолохова загорілися відразу кілька кіосків.
На місце події приїхали співробітники третьої пожежно-рятувальної частини та поліцейські, передає "Інформатор" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
За словами рятувальників, пожежа охопила площу приблизно 60 квадратних метрів. Також пошкоджено будівлю аптеки, яка знаходиться поруч.
Відзначимо, що в результаті пожежі ніхто не постраждав.
Пожежу локалізували о 3:25, а через кілька хвилин її ліквідували.
Тепер правоохоронці будуть з'ясовувати всі обставини пожежі.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що 27 серпня в Дніпрі на вулиці Данила Будницького горів одноповерховий житловий будинок. В результаті загинула жінка.