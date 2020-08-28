У Дніпрі на Шолохова згоріли кілька кіосків. Фото з місця НП

У Дніпрі на Шолохова згоріли кілька кіосків. "Інформатор"

У Дніпрі 28 серпня близько 2:54 по вулиці Шолохова загорілися відразу кілька кіосків.

На місце події приїхали співробітники третьої пожежно-рятувальної частини та поліцейські, передає "Інформатор" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За словами рятувальників, пожежа охопила площу приблизно 60 квадратних метрів. Також пошкоджено будівлю аптеки, яка знаходиться поруч.

Відзначимо, що в результаті пожежі ніхто не постраждав.

У Дніпрі на Шолохова згоріли кілька кіосків. Фото "Інформатор"

У Дніпрі на Шолохова згоріли кілька кіосків. Фото "Інформатор"

Пожежу локалізували о 3:25, а через кілька хвилин її ліквідували.

Тепер правоохоронці будуть з'ясовувати всі обставини пожежі.

У Дніпрі на Шолохова згоріли кілька кіосків. Фото "Інформатор"

У Дніпрі на Шолохова згоріли кілька кіосків. Фото "Інформатор"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що 27 серпня в Дніпрі на вулиці Данила Будницького горів одноповерховий житловий будинок. В результаті загинула жінка.

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