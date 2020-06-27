У Дніпрі на правобережній частині міста раптово пропала вода: в чому причина

У суботу, 27 червня, в Дніпрі більшість жителів Правого берега Дніпра залишилися без води.

На високовольтних кабелях міської мережі водопостачання сталася поломка. Через що підвищувальна насосна станція виявилася знеструмленою, повідомляє "Інформатор".

Зокрема, на відсутність води скаржаться жителі ж/м Тополя, проспекту Гагаріна, проспекту Богдана Хмельницького, Запорізького шосе, вулиці Шинної і 12-го кварталу. За інформацією аварійної служби комунального підприємства "Дніпроводоканал", тиск в будинках може бути, як знижений, так і бути відсутнім взагалі. Стосується це тільки правобережної частини міста.

У Дніпрі на правобережній частині міста раптово зникла вода 048.ua

Скільки часу необхідно комунальникам, щоб усунути поломку, на даний момент невідомо. За словами місцевих жителів, деякі з них сидять без води вже близько години.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі з 1 липня буде тимчасово обмежено розподіл природного газу для низки споживачів. Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт на системі газопостачання.