У Дніпрі на пошту прислали гранату: подробиці НП

Співробітники відділення "Нової пошти" по вулиці Савкіна №88 в Дніпрі виявили предмет, схожий гранату, в одній з посилок.
Працівники не стали переривати роботу, однак викликали наряд поліції, передає "Інформатор".
Невідомий надіслав гранату в посилці
Інформатор
За попередньою інформацією, у вівторок, 15 жовтня, в відділення зайшов чоловік, оглянув призначену йому посилку з Кременчука, проте відмовився її забирати.
Він залишив коробку і пішов, а пізніше працівники пошти помітили в ній підозрілий предмет.
Приїхавши на місце події фахівці встановили, що в коробці був муляж, а не бойова граната.
Усередині справжнього корпусу не було тротилового заряду.
Слідчо-оперативна група розбирається в обставинах події.
Раніше OBOZREVATEL писав, що на Ірпінщині (Київська область) чоловік, якого підозрювали в злочині, напав на правоохоронців під час затримання і кинув в них дві гранати. Під час обшуку в його будинку правоохоронці виявили ще 2 гранати.
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