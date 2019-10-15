У Дніпрі на пошту прислали гранату: подробиці НП

Співробітники відділення "Нової пошти" по вулиці Савкіна №88 в Дніпрі виявили предмет, схожий гранату, в одній з посилок.

Працівники не стали переривати роботу, однак викликали наряд поліції, передає "Інформатор".

Невідомий надіслав гранату в посилці Інформатор

За попередньою інформацією, у вівторок, 15 жовтня, в відділення зайшов чоловік, оглянув призначену йому посилку з Кременчука, проте відмовився її забирати.

Він залишив коробку і пішов, а пізніше працівники пошти помітили в ній підозрілий предмет.

Приїхавши на місце події фахівці встановили, що в коробці був муляж, а не бойова граната.

Усередині справжнього корпусу не було тротилового заряду.

Слідчо-оперативна група розбирається в обставинах події.

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Раніше OBOZREVATEL писав, що на Ірпінщині (Київська область) чоловік, якого підозрювали в злочині, напав на правоохоронців під час затримання і кинув в них дві гранати. Під час обшуку в його будинку правоохоронці виявили ще 2 гранати.

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