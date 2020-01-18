У Дніпрі на підприємстві загорілося компресорне обладнання. Відео

В п'ятницю, 17 січня, в Дніпрі трапилась пожежа на території виробничого підприємства.

О 17:32 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Богдана Хмельницького. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Рятувальники встановили, що загоряння виникло в приміщенні компресорної, розташованої усередині прибудови виробничого цеху.

Вогонь пошкодив обшивку стін з металопрофілю в приміщенні компресорної, компресорне обладнання, ПВХ-профіль і особисті речі працівників підприємства.

Пожежа на підприємстві Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

Пожежа на підприємстві Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

Пожежа на підприємстві Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

Загальна площа пожежі склала 100 квадратних метрів. До гасіння пожежі було залучено 15 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки. В результаті події загиблих та постраждалих немає.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпропетровській області пожежники винесли з палаючого будинку чоловіка. Його госпіталізували в лікарню.

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