У Дніпрі на підприємстві спалахнули цистерни з жиром. Відео

У суботу, 30 травня, в Дніпрі в Службу порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на території складських приміщень по вулиці Верстовій.

Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що загоряння виникло на відкритій території підприємства. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Вогонь охопив дерев'яні піддони, побутові відходи і ємності, в яких зберігалися жири.

В результаті спалаху знищені пластикові ємності з жиром, побутові відходи, дерев'яні піддони та дрова. Загальна площа пожежі склала 100 квадратних метрів.

У Дніпрі на підприємстві спалахнули цистерни з жиром Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

У Дніпрі на підприємстві спалахнули цистерни з жиром Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

У Дніпрі на підприємстві спалахнули цистерни з жиром Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

Пожежу вдалося ліквідувати протягом години. Загиблих і постраждалих немає.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Дніпропетровщині на ходу згорів пасажирський автобус. Під час займання в автобусі знаходилося вісім чоловік, всі вони вийшли самостійно.

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