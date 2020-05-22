У Дніпрі на перехресті зіткнулися два легковики: постраждали водії

Аліна Рашевська Події 15:40, 22.05.2020 Оновлено: 15:48, 22.05.2020

У п'ятницю, 22 травня, в Дніпрі на перехресті проспекту Олександра Поля з вулицею Володимира Антоновича зіткнулися Toyota і Opel.

В результаті аварії постраждали обидва водії легковиків. З місця події їх забрала "швидка", повідомляє Інформатор.

Попередньо, Toyota рухалася проспектом Олександра Поля. На перехресті її протаранив Opel, який прямував з боку "Дніпро-Арени". За словами очевидців, останній намагався проскочити на "червоний".

ДТП в Дніпрі
інформатор
ДТП в Дніпрі
інформатор

Удар був такої сили, що авто відлетіли в сторону до тротуару. Обидва транспортні засоби отримали сильні механічні пошкодження.

ДТП в Дніпрі
інформатор
ДТП в Дніпрі
інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі трапилася нічна ДТП з мотоциклом. В результаті аварії постраждав водій двоколісного.

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