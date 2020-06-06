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6 червня • оновлено в 09:29
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Ігор Кравченко

У Дніпрі на перехресті зіткнулися два автомобілі: постраждало 4 людини. Фото

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У суботу, 6 червня, в Службу порятунку "101" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на перехресті Запорізького шосе і вулиці Панікахи.

Аварія сталася близько 4:00. На місце події відправили пожежно-рятувальний загін. Про це повідомили в прес-службі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Рятувальниками встановлено, що зіткнулися два легкових автомобілів Daewoo Lanos. В результаті пригоди було травмовано чотири людини.

Співробітники швидкої медичної допомоги госпіталізували постраждалих в міську клінічну лікарню №16 у стані середньої тяжкості.

На Запорізькому шосе зіткнулися два Daewoo Lanos

На Запорізькому шосе зіткнулися два Daewoo Lanos

Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

Співробітниками поліції проводяться слідчі дії по встановленню обставин ДТП.

На Запорізькому шосе зіткнулися два Daewoo Lanos

На Запорізькому шосе зіткнулися два Daewoo Lanos

Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі мікроавтобус влетів на зупинку. Під час руху у автомобіля Ivecо відмовили гальма.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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