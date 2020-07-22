У Дніпрі на перехресті сталося дві ДТП: утворився великий затор. Відео

У Дніпрі на перехресті сталося дві ДТП: утворився великий затор. Колаж

У середу, 22 липня, в Дніпрі на перетині вулиць Каруни і Бажова з інтервалом в 10 хвилин сталися відразу дві аварії.

На перехресті зіткнулися два легковики і два вантажних автомобіля. Про це повідомляє "Дніпро Оперативний".

У Дніпрі на перехресті сталося дві ДТП: утворився великий затор Дніпро Оперативний

Перша ДТП сталася о 8:38. Фура зачепила Honda Civic, яка їхала поруч. Від удару транспортний засіб влетів у бордюр.

Друга аварія на тому ж перехресті сталася о 8:47. Вантажівка врізалася в Daewoo Lanos.

У результаті дорожньо-транспортних пригод утворився серйозний затор. Автомобілі стояли у пробці на вулиці Каруни, тягучка спостерігалася також на вулиці Янтарній.

У Дніпрі на перехресті сталося дві ДТП: утворився великий затор 2ГІС

На місці аварії працювали співробітники поліції. Правоохоронці з'ясують деталі і причини події.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі біля залізничного вокзалу сталася ДТП з постраждалою.