У Дніпрі на перехресті сталася серйозна ДТП: одна машина перекинулася на дах. Відео

У суботу, 15 лютого, в Дніпрі на вулиці Камчатській зіткнулося кілька автомобілів.
Аварія сталася у напрямку вокзалу близько 9:40. В результаті удару один з автомобілів перекинувся на дах. Про це повідомив Дніпро оперативний (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
На Камчатській перекинувся автомобіль
Telegram/ДТП пробки Дніпро
На Камчатській перекинувся автомобіль
Telegram/ДТП пробки Дніпро
На Камчатській перекинувся автомобіль
Telegram/ДТП пробки Дніпро
За попередніми даними, подія обійшлася без жертв. На місці працює поліція і медики. Рух транспорту в районі аварії ускладнено.
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі на вулиці Бурштинової автомобіль Volkswagen злетів з дороги і перекинувся. У пригоді постраждала дівчина
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