У Дніпрі на перехресті сталася серйозна ДТП: одна машина перекинулася на дах. Відео

У суботу, 15 лютого, в Дніпрі на вулиці Камчатській зіткнулося кілька автомобілів.

Аварія сталася у напрямку вокзалу близько 9:40. В результаті удару один з автомобілів перекинувся на дах. Про це повідомив Дніпро оперативний (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На Камчатській перекинувся автомобіль Telegram/ДТП пробки Дніпро

На Камчатській перекинувся автомобіль Telegram/ДТП пробки Дніпро

На Камчатській перекинувся автомобіль Telegram/ДТП пробки Дніпро

За попередніми даними, подія обійшлася без жертв. На місці працює поліція і медики. Рух транспорту в районі аварії ускладнено.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі на вулиці Бурштинової автомобіль Volkswagen злетів з дороги і перекинувся. У пригоді постраждала дівчина

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