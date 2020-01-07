У Дніпрі на перехресті не розминулися два автомобілі: фото жахливої ДТП

У Дніпрі 7 січня на перехресті вулиць Надії Олексієнко та Володимира Антоновича зіткнулися Daewoo і Hyundai.

Удар був такої сили, що Daewoo винесло на узбіччя. Про це повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі на перехресті не розминулися два автомобілі інформатор

Відомо, що аварія трапилася близько 13:50. Водій Daewoo, який рухався вгору по вулиці Надії Олексієнко, на перехресті не пропустив Hyundai, що якраз виїжджав з боку вулиці Робочої. Удар припав останньому в переднє праве крило.

У Дніпрі на перехресті не розминулися два автомобілі інформатор

У Дніпрі на перехресті не розминулися два автомобілі інформатор

В результаті зіткнення Daewoo вилетів на узбіччя. Обидва автомобілі сильно пошкоджені, проте їх водії серйозно не постраждали.

Всі деталі події з'ясовували правоохоронці. Рух транспорту на місці аварії тривалий час було утруднено.

У Дніпрі на перехресті не розминулися два автомобілі інформатор

У Дніпрі на перехресті не розминулися два автомобілі інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі 6 січня невідомий відкрив вогонь в меблевому магазині. Чоловік кілька разів вистрілив в голову 37-річній продавчині.

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