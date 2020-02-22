У Дніпрі на очах у перехожих раптово помер чоловік. Відео

У п'ятницю, 21 лютого, в Дніпрі на вулиці Глінки чоловікові несподівано стало погано, і він впав на асфальт.

Інцидент стався на зупинці біля ресторану KFC. Перехожі викликали на місце швидку допомогу. Про це повідомив Інформатор (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За попередньою інформацією, чоловікові було близько 50 років. Після приїзду медиків він вже не подавав ознак життя. Лікарям залишалося лише констатувати смерть. Особистість померлого встановлюється, з його родичами зв'яжуться.

У центрі Дніпра помер чоловік Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в центрі Дніпра вантажівка переїхала людину. Чоловікові розтрощило ноги, його госпіталізували у важкому стані.

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