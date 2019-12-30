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30 грудня • оновлено в 12:18
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Яна Коваль

У Дніпрі на набережній зіткнулися Mitsubishi і Lanos

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У неділю, 29 грудня, в Дніпрі на ж/м Парус зіткнулися Mitsubishi і Lanos. В результаті аварії постраждав чоловік.

Аварія сталася близько 21:00 на Набережній Заводській, передає Інформатор.

У Дніпрі зіткнулися Mitsubishi і Lanos

У Дніпрі зіткнулися Mitsubishi і Lanos

Інформатор

За попередніми даними, Lanos стояв у огорожі у крайній правій смузі. Mitsubishi виїхав з-за повороту. Ймовірно, водій не впорався з керуванням і в'їхав в Lanos.

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Інформатор

Є постраждалий

Є постраждалий

Інформатор

Один з учасників події отримав черепно-мозкову травму. На місці ДТП працювала "швидка", яка надала допомогу постраждалому, але від госпіталізації чоловік відмовився. Поліція з'ясовує деталі того, що сталося.

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Інформатор

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Дніпрі в потрійному ДТП постраждало двоє людей. Відео.

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Автор
Яна Коваль
Місце
Україна Дніпро
Теги
дороги поліція новини аварія ДТП
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