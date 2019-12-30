У Дніпрі на набережній зіткнулися Mitsubishi і Lanos

У неділю, 29 грудня, в Дніпрі на ж/м Парус зіткнулися Mitsubishi і Lanos. В результаті аварії постраждав чоловік.

Аварія сталася близько 21:00 на Набережній Заводській, передає Інформатор.

У Дніпрі зіткнулися Mitsubishi і Lanos Інформатор

За попередніми даними, Lanos стояв у огорожі у крайній правій смузі. Mitsubishi виїхав з-за повороту. Ймовірно, водій не впорався з керуванням і в'їхав в Lanos.

У Дніпрі зіткнулися два легкових авто Інформатор

Є постраждалий Інформатор

Один з учасників події отримав черепно-мозкову травму. На місці ДТП працювала "швидка", яка надала допомогу постраждалому, але від госпіталізації чоловік відмовився. Поліція з'ясовує деталі того, що сталося.

Правоохоронці з'ясовують деталі Інформатор

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Дніпрі в потрійному ДТП постраждало двоє людей. Відео.

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