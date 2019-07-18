У Дніпрі на Набережній сталася ДТП: постраждала пасажирка мотоцикла

18-го липня близько 15:00 в Дніпрі на Набережній Перемоги зіткнулися Toyota і мотоцикл.
Обидва транспортні засоби рухалися з боку центру. Про це повідомляє "Інформатор".
ДТП в Дніпрі
інформатор
Водій мотоцикла почав перебудовуватися на смугу, по якій рухався автомобіль, в той час як легковик намагалася його обігнати. В результаті уникнути зіткнення не вдалося.
Постраждалу пасажирку мотоцикла госпіталізували з численними забоями. Водій Toyota від медичної допомоги відмовився.
Зіткнення на Набережній в Дніпрі
інформатор
На місці ДТП працюють правоохоронці.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Херсонській області пасажирський автобус протаранив вантажівку: 7 людей постраждали.
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