У Дніпрі на Набережній сталася ДТП: постраждала пасажирка мотоцикла

18-го липня близько 15:00 в Дніпрі на Набережній Перемоги зіткнулися Toyota і мотоцикл.

Обидва транспортні засоби рухалися з боку центру. Про це повідомляє "Інформатор".

ДТП в Дніпрі інформатор

Водій мотоцикла почав перебудовуватися на смугу, по якій рухався автомобіль, в той час як легковик намагалася його обігнати. В результаті уникнути зіткнення не вдалося.

Постраждалу пасажирку мотоцикла госпіталізували з численними забоями. Водій Toyota від медичної допомоги відмовився.

Зіткнення на Набережній в Дніпрі інформатор

На місці ДТП працюють правоохоронці.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Херсонській області пасажирський автобус протаранив вантажівку: 7 людей постраждали.

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