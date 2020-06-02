У Дніпрі на Набережній мотоцикліст збив молодих дівчат. Фото з місця аварії

У понеділок, 1 червня, близько 21:10 на Січеславській Набережній трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Як стало відомо, мотоцикліст збив двох пішоходів, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі на Набережній мотоцикліст збив молодих дівчат Информатор

За попередньою інформацією, мотоцикл рухався в бік центру, коли почалася сильна злива. В цей час на пішохідний перехід вийшли дві неповнолітні дівчини.

Потім водій мотоцикла побачив пішоходів і відразу ж зреагував, однак через слизьку дорогу мотоцикл почало заносити і зупинити вчасно транспорт не вдалося.

У Дніпрі збили двох дівчат Информатор

В результаті зіткнення дівчата отримали травми. На місце прибули співробітники поліції і бригада швидкої допомоги. Постраждалих госпіталізували.

У Дніпрі збили двох дівчат Информатор

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