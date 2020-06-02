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2 червня • оновлено в 08:13
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Софія Ковнір
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У Дніпрі на Набережній мотоцикліст збив молодих дівчат. Фото з місця аварії

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У понеділок, 1 червня, близько 21:10 на Січеславській Набережній трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Як стало відомо, мотоцикліст збив двох пішоходів, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі на Набережній мотоцикліст збив молодих дівчат

У Дніпрі на Набережній мотоцикліст збив молодих дівчат

Информатор

За попередньою інформацією, мотоцикл рухався в бік центру, коли почалася сильна злива. В цей час на пішохідний перехід вийшли дві неповнолітні дівчини.

Потім водій мотоцикла побачив пішоходів і відразу ж зреагував, однак через слизьку дорогу мотоцикл почало заносити і зупинити вчасно транспорт не вдалося.

У Дніпрі збили двох дівчат

У Дніпрі збили двох дівчат

Информатор

В результаті зіткнення дівчата отримали травми. На місце прибули співробітники поліції і бригада швидкої допомоги. Постраждалих госпіталізували.

У Дніпрі збили двох дівчат

У Дніпрі збили двох дівчат

Информатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що 19-річна дівчина, яка вистрибнула з вікна пологового будинку в Кривому Розі Дніпропетровської області, мала намір відмовитися від новонародженої дочки. Про те, що дитина їй не потрібна, новоспечена мати заявила медикам відразу після пологів.

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Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Тег
ДТП
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