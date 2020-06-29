У Дніпрі на Набережній мотоцикліст врізався в Land Rover: є постраждалий
На Січеславській Набережній сталася аварія: чоловік на мотоциклі Honda зіткнувся з автомобілем Land Rover.
Інцидент стався 28 червня, о 21:30, повідомляє "Інформатор" з місця події.
За попередньою інформацією, отриманою від поліції, мотоцикліст їхав в першій смузі, а Land Rover – в другій. У якийсь момент водій автомобіля почав перебудовуватися. Мотоцикліст розповів правоохоронцям, що він відчув удар, не впорався з керуванням і врізався в припаркований Daewoo Lanos. Повідомляється, що у нього множинні ссадини на колінах. Водій машини не травмувався.
На місце оперативно прибули патрульні, які надали мотоциклістові першу допомогу. Також викликали медиків, але від госпіталізації постраждалий відмовився. Пізніше його рани закровоточили, тому лікарі приїхали повторно і забрали його в 16-у лікарню.
Поліцейські відзначили, що обидва учасники аварії були тверезі. У всіх обставин ДТП належить розібратися слідчому.
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