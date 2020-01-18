Головна Новини
18 січня • оновлено в 10:26
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

У Дніпрі на мосту спалахнув автобус з пасажирами. Відео

475
Читати матеріал російською

У п'ятницю, 17 січня, в Дніпрі на з'їзді з Кайдацького мосту загорілася маршрутка № 95.

У момент загоряння в маршрутці були пасажири. Про це повідомив Інформатор.

Під час руху загорілася задня частина автобуса. Водієві вдалося самому загасити загоряння до приїзду рятувальників.

Новини
Встромив ножа в груди заради лайків: у Дніпрі по-звірячому познущалися над чоловіком на камеру

Ніхто з пасажирів в результаті загоряння не постраждав, їх пересадили в інший автобус. На даний момент причина загоряння маршрутки невідома.

На з'їзді з Кайдацького мосту загорілася маршрутка

На з'їзді з Кайдацького мосту загорілася маршрутка

Скріншот з відео

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Дніпрі вантажівка МАЗ в'їхала у маршрутку з пасажирами в салоні. Автомобіль занесло при гальмуванні перед маршруткою, яка висаджувала пасажирів.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги