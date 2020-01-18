У Дніпрі на мосту спалахнув автобус з пасажирами. Відео

У п'ятницю, 17 січня, в Дніпрі на з'їзді з Кайдацького мосту загорілася маршрутка № 95.

У момент загоряння в маршрутці були пасажири. Про це повідомив Інформатор.

Під час руху загорілася задня частина автобуса. Водієві вдалося самому загасити загоряння до приїзду рятувальників.

Ніхто з пасажирів в результаті загоряння не постраждав, їх пересадили в інший автобус. На даний момент причина загоряння маршрутки невідома.

На з'їзді з Кайдацького мосту загорілася маршрутка Скріншот з відео

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Дніпрі вантажівка МАЗ в'їхала у маршрутку з пасажирами в салоні. Автомобіль занесло при гальмуванні перед маршруткою, яка висаджувала пасажирів.

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