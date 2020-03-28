У Дніпрі на мосту Nissan врізався в ВАЗ: постраждала вагітна жінка. Відео

У суботу, 28 березня, в Дніпрі на Новому мосту сталася аварія. ВАЗ 2109 зіткнувся з Nissan.

Nissan на швидкості вдарив ВАЗ в задню частину і протягнув його близько 15-20 метрів, повідомляє "Інформатор".

За попередньою інформацією, ВАЗ їхав по середній смузі в бік Слобожанського проспекту. Раптово водій вирішив перебудуватися в крайній правий ряд, де в тому ж напрямку рухався Nissan Almera, але не переконався в безпеці маневру.

За словами водія ВАЗ, йому здалося, що хтось "поблимав", тому він прийняв рішення перебудовуватися.

У Дніпрі на мосту Nissan врізався в ВАЗ Інформатор

У Дніпрі на мосту Nissan врізався в ВАЗ Інформатор

У Дніпрі на мосту Nissan врізався в ВАЗ Інформатор

Як повідомляє "Дніпро оперативний" в аварії постраждала вагітна жінка. Її госпіталізували в міську лікарню №6. Постраждала була в свідомості.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі на вулиці Антоновича зіткнулися автомобілі ВАЗ і Opel. Удар був такої сили, що їх розкидало по тротуару.

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