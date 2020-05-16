У Дніпрі на мосту Mercedes втратив керування і врізався в бетонний відбійник

У суботу, 16 травня, в Дніпрі на Амурському мосту сталася аварія за участю Mercedes.

Аварія сталася близько 11:20. Автомобіль, втративши управління, врізався огорожу на мосту, повідомляє "Інформатор".

Автомобіль рухався в сторону правого берега. За словами водія, при повороті у машини відірвало важіль підвіски, яка регулює колеса. Через це керувати автомобілем стало неможливо, і він врізався огорожу.

Mercedes втратив керування і врізався в бетонний відбійник Інформатор

На місці працювала поліція. Незважаючи на сильний удар, допомога медиків нікому не знадобилася.

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