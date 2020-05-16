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16 травня • оновлено в 17:04
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Ігор Кравченко

У Дніпрі на мосту Mercedes втратив керування і врізався в бетонний відбійник

1.6т
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У суботу, 16 травня, в Дніпрі на Амурському мосту сталася аварія за участю Mercedes.

Аварія сталася близько 11:20. Автомобіль, втративши управління, врізався огорожу на мосту, повідомляє "Інформатор".

Автомобіль рухався в сторону правого берега. За словами водія, при повороті у машини відірвало важіль підвіски, яка регулює колеса. Через це керувати автомобілем стало неможливо, і він врізався огорожу.

Mercedes втратив керування і врізався в бетонний відбійник

Mercedes втратив керування і врізався в бетонний відбійник

Інформатор

На місці працювала поліція. Незважаючи на сильний удар, допомога медиків нікому не знадобилася.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Дніпропетровщині чоловік на вкраденому вантажівці збив жінку. Поліцейські затримала порушника з ознаками алкогольного сп'яніння.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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