У Дніпрі на машину з водієм впав величезний білборд: фото

У четвер, 7 листопада, на вулиці Каруни в Дніпрі на легковий автомобіль Renault Logan впав білборд. Рекламна конструкція пошкодила капот машини.
Білборд перевозив кран-маніпулятор, повідомляє Інформатор. Коли вантажівка переїжджала трамвайні колії, той похитнувся і впав на машину, яка проїжджала поруч.
У Дніпрі на машину з водієм впав величезний білборд
Інформатор
Легковик їхав у зустрічному напрямку. Водій був в автомобілі один і вчасно помітив падіння щита, тому постраждав тільки капот.
Через подію на вулиці утворився великий затор.
Інформатор
Інформатор
Інформатор
Раніше OBOZREVATEL писав, що у вівторок, 5 листопада, на Амурському (Старому) мосту в Дніпрі зіткнулися трамвай і мікроавтобус Mercedes Sprinter.
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