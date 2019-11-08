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8 листопада • оновлено в 08:00
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У Дніпрі на машину з водієм впав величезний білборд: фото

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У четвер, 7 листопада, на вулиці Каруни в Дніпрі на легковий автомобіль Renault Logan впав білборд. Рекламна конструкція пошкодила капот машини.

Білборд перевозив кран-маніпулятор, повідомляє Інформатор. Коли вантажівка переїжджала трамвайні колії, той похитнувся і впав на машину, яка проїжджала поруч.

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У Дніпрі на машину з водієм впав величезний білборд

У Дніпрі на машину з водієм впав величезний білборд

Інформатор

Легковик їхав у зустрічному напрямку. Водій був в автомобілі один і вчасно помітив падіння щита, тому постраждав тільки капот.

Через подію на вулиці утворився великий затор.

У Дніпрі на машину з водієм впав величезний білборд: фото

Інформатор

У Дніпрі на машину з водієм впав величезний білборд: фото

Інформатор

У Дніпрі на машину з водієм впав величезний білборд: фото

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що у вівторок, 5 листопада, на Амурському (Старому) мосту в Дніпрі зіткнулися трамвай і мікроавтобус Mercedes Sprinter.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
ДТП
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