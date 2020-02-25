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25 лютого • оновлено в 08:47
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Аліна Рашевська

У Дніпрі на маршрутку з пасажирами впало дерево

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У Дніпрі 24 лютого на проспекті Яворницького на маршрутне таксі №101 впало дерево.

У момент інциденту в салоні транспортного засобу знаходилися пасажири. Ніхто з них не постраждав, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі на маршрутку з пасажирами впало дерево

У Дніпрі на маршрутку з пасажирами впало дерево

інформатор

Відомо, що НП трапилася близько 21:30 на зупинці громадського транспорту. З салону маршрутки виходили пасажири. В один момент сильний порив вітру вирвав дерево з корінням, і воно впало на задню частину мікроавтобуса.

Дерево пом'яло дах маршрутки і ледь не порвало тролейбусні дроти. Інцидент не став приводом для затору.

У Дніпрі на маршрутку з пасажирами впало дерево

У Дніпрі на маршрутку з пасажирами впало дерево

інформатор

У Дніпрі на маршрутку з пасажирами впало дерево

У Дніпрі на маршрутку з пасажирами впало дерево

інформатор

У Дніпрі на маршрутку з пасажирами впало дерево

У Дніпрі на маршрутку з пасажирами впало дерево

інформатор

У Дніпрі на маршрутку з пасажирами впало дерево

У Дніпрі на маршрутку з пасажирами впало дерево

інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі на Набережній Заводській автомобіль Chrysler вилетів з проїжджої частини і перекинувся. У момент аварії в салоні легковика перебували три людини. Серед них – семирічна дитина.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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