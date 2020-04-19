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19 квітня • оновлено в 16:19
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Ігор Кравченко

У Дніпрі на кладовищі вандали розкурочили близько двохсот могил. Фото

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У суботу, 18 квітня, в Дніпрі на одному з кладовищ були виявлені десятки зруйнованих надгробків.

Інцидент стався на Краснопільському кладовищі, невідомі зруйнували понад 200 надгробків. Про це повідомили в Telegram -каналами "Х**вий Дніпро".

Як повідомляє "Інформатор", вандали в основному руйнували старіші надгробки. Це пов'язано з тим, що для їх установки та фіксації часто використовували залізні анкери та рейки, які зловмисники розбирають на метал.

На кладовищі вандали розкурочили близько двохсот могил

На кладовищі вандали розкурочили близько двохсот могил

Telegram/Х**вий Дніпро

До місця події була викликана поліція і слідчо-оперативна група. За даним фактом складено протокол, деталі злочину з'ясовуватися.

На кладовищі вандали розкурочили близько двохсот могил

На кладовищі вандали розкурочили близько двохсот могил

Telegram/Х**вий Дніпро

На кладовищі вандали розкурочили близько двохсот могил

На кладовищі вандали розкурочили близько двохсот могил

Telegram/Х**вий Дніпро

Раніше OBOZREVATEL писав, що під Дніпром священик їздив на машині з колонкою і святив паски. У селищі Солоне винахідливий священик, виглядаючи з люка машини, об'їжджав будинку віруючих.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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