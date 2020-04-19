У Дніпрі на кладовищі вандали розкурочили близько двохсот могил. Фото

У суботу, 18 квітня, в Дніпрі на одному з кладовищ були виявлені десятки зруйнованих надгробків.

Інцидент стався на Краснопільському кладовищі, невідомі зруйнували понад 200 надгробків. Про це повідомили в Telegram -каналами "Х**вий Дніпро".

Як повідомляє "Інформатор", вандали в основному руйнували старіші надгробки. Це пов'язано з тим, що для їх установки та фіксації часто використовували залізні анкери та рейки, які зловмисники розбирають на метал.

На кладовищі вандали розкурочили близько двохсот могил Telegram/Х**вий Дніпро

До місця події була викликана поліція і слідчо-оперативна група. За даним фактом складено протокол, деталі злочину з'ясовуватися.

На кладовищі вандали розкурочили близько двохсот могил Telegram/Х**вий Дніпро

На кладовищі вандали розкурочили близько двохсот могил Telegram/Х**вий Дніпро

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